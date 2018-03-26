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Насколько врет твой дизель?
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Насколько врет твой дизель? 

Car-Mania 1 час назад
Фото: car-mania.ru
Компания Carly, исследовав более миллиона автомобилей, выпущенных с 2004 по 2016 год, обнаружила рост расхождений между официальными показателями потребления топлива и реальной эффективностью. Оказалось, что некторые автомобили сжигают на 75% больше топлива, чем заявлено производителем.
Наиболее значительная разница была обнаружена в дизельных автомобилях с 2016 года. Carly подсчитала, что автомобилисты, проезжающие в год 12 000 миль (19 300 километров), могут тратить до $1152 больше, чем ожидалось.
Один из основателей Carly Авид Авини заявил, что существует постоянный конфликт интересов в отношении потребления топлива. На протяжении многих лет в правилах требуется меньше и меньше выбросов CO2, однако водители нуждаются в более мощных и роскошных транспортных средствах. В итоге, каждый новый стандарт экологичности вынуждает сокращать расход топлива. Но испытания проводятся в лаборатории и не имеют ничего общего с реальным миром, где расход, как правило повышается.
«Все дело в том, — говорит Авини, — что расход топлива зависит от стиля вождения конкретного водителя. Но абсолютно все водители полагаются на заводские показатели расхода и, замечая разницу, начинают беспокоиться.
В Европе уже вводится новая система оценки экономичности автомобилей WLTP, которая заменит существующий тест лабораторный NEDC. На новую систему планируется перейти в августе 2018 года, а старый тест проживет еще до августа.
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