Бензин, прощай

Деньги — к деньгам. Именно такое выражение приходит на ум по результатам отчетной пресс-конференции BMW . На ставшем традиционном мероприятии, ежегодно проходящем в штаб-квартире концерна, топ-менеджеры группы отчитались о результатах 2017 года и рассказали о планах на будущее.

Началось мероприятие с несколько нехарактерного выступления главы компании — Харальда Крюгера , заявившего о том, что BMW помогает каждому шагу властей, начавшему проверку деятельности концерна из-за проблем, выявленных с дизельными двигателями моделей 2012 года. Ровно за сутки до этого Генпрокуратура провела обыски в штаб-квартире концерна в Мюнхене и на заводе по производству двигателей в австрийском Штайре. Правоохранительные органы подозревают, что компания манипулировала программным обеспечением по контролю выхлопных газов на дизельных двигателях. «Существует подозрение, что BMW AG использует или использовала устройство, снижающее показатели выхлопов (CO2) при тестировании», — говорили в этой связи в мюнхенской прокуратуре. По словам же господина Крюгера, намерения ввести кого-либо в заблуждение у концерна не было. Речь идет об ошибке в установке программного обеспечения, которую BMW сами нашли, сами передали властям и уже подготовили план по ее исправлению. Глава концерна заверил, что гарантирует полное и открытое содействие властям в расследовании данного инцидента.

На этом негативная часть закончилась. Участники пресс-конференции перешли к отчету. Главный результат года — увеличение размеров чистой прибыли (до 8,7 миллиарда евро — на 26 процентов по сравнению с 2016 годом) и рекордный объем продаж автомобилей. Количество проданных авто, по словам господина Крюгера, в 2017 году составило 2,4 миллиона единиц, что на 4,1 процента больше предыдущего года. Большая часть проданного, естественно, пришлась на автомобили титульной марки группы — BMW, продажи которой превысили два миллиона единиц (2,088 миллиона, рост 4,2 процента), оставшаяся часть распределилась между брендами MINI (371 тысяча, рост 3,2 процента) и Rolls-Royce (3,362 тысячи, снижение на 16,2 процента). Кроме того, концерн существенно увеличил продажи в мотоциклетном сегменте — на 13,2 процента, до 164,15 тысячи единиц.

Как отметил, комментируя итоги, Харальд Крюгер, наибольший вклад в рост продаж внесли модели BMW X и запуск нового поколения BMW пятой серии. Еще одним драйвером роста стали электрифицированные автомобили, продажи которых увеличились на 65 процентов и достигли 103 тысяч машин. Таким образом, концерн стал самым крупным игроком на рынке электрифицированных автомобилей в Европе. Основная часть в данном сегменте пришлась по итогам года на BMW i3

Кроме того, господин Крюгер оценил особый вклад Китая в рост продаж BMW. По его словам, это наиболее активно развивающийся рынок в общей структуре дистрибуции группы. Здесь было реализовано более 595 тысяч автомобилей всех трех марок концерна (516 тысяч в 2016 году). Там же — на рынке Поднебесной — BMW получила титул самого привлекательного работодателя и подписала соглашение о совместном предприятии по выпуску полностью электрических автомобилей MINI с китайским автоконцерном Great Wall.

Подводя итоги года, господин Крюгер подчеркнул, что финансовое состояние BMW позволит концерну развиваться и в дальнейшем. Компания планирует и в дальнейшем сохранить высокий уровень инвестиций в новые технологии. Основная цель при этом — стать безусловным лидером мировой автомобильной отрасли (сейчас концерн находится на второй строчке). Для этого, по словам главы BMW, концерн разрабатывает новую стратегическую программу, которую намерен представить в 2020 году.

В ближайших планах концерна — продолжение роста продаж и увеличение чистой прибыли, а также завершение объявленной в 2017 году программы по выводу на рынок 40 новых моделей. Половину уже удалось реализовать, реализация второй половины запланирована на 2018 год. Другими словами, в текущем году на рынок должно быть выведено 20 новых моделей. Флагманскими в компании считают купе восьмой серии и BMW X7, а также полностью электрические автомобили — например, i4.

Что касается электрического сегмента, то о нем, как о главном тренде, призванном в будущем стать одним из краеугольных в общем бизнесе группы, говорили практически все топ-менеджеры BMW, принявшие участие в пресс-конференции. Так, по словам исполнительного директора и члена совета директоров BMW Николаса Петера, на исследования в сфере электрификации автомобилей концерн направляет большую часть инвестиций. В частности, в 2017 году на эти цели было направлено на 1 миллиард евро больше, чем в 2016-м. При этом компания вышла из определенного ею самой коридора в пять процентов от оборота (в 2017 объем инвестиций составил шесть процентов), а в 2018 году этот показатель должен повыситься до семи процентов от общего оборота концерна. По словам Николаса Петера, большую часть средств BMW потратит на разработки новых аккумуляторов, электроприводов и гибких архитектур. Всего к 2025 году концерн планирует вывести на рынок 25 новых электрических моделей в разных классах.

Примечательно, что, по словам Николаса Петера, повышенный объем инвестиций не сказывается на размерах свободного денежного потока компании (free cash flow), составившего по итогам 2017 года три миллиарда евро, а также на дивидендах BMW (совет директоров рекомендует выплатить их в объеме четыре евро на акцию, что также является рекордным размером для группы). При этом, по словам Харальда Крюгера, BMW не планирует останавливаться на достигнутом и намерена улучшить текущие результаты в 2018 году.