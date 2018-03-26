Mitsubishi наладил выпуск спецверсии L200 Barbarian SVP II

Японский автопроизводитель Mitsubishi наряду с такими гигантами как Mercedes, Nissan Jaguar Land Rover наладил на своем заводе выпуск автомобилей специальной серии.

Последняя версия, выпущенная Mitsubishi, называемая подразделением SVP (Special Vehicle Projects), — это SVP II Barbarian, основанный на пикапе L200 и предлагаемый в Великобритании. Как и первый SVP-tweaked L200, у Barbarian есть два варианта окраски, перламутровый алмазный черный и металлический атлантический серый.

Помимо оборудования, которое уже входит в стандартную комплектацию с запасом L200, Barbarian получил 17-дюймовые черные и оранжевые колеса, обутые в шины BF Goodrich, увеличенные колесные арки, новую решетку SVP и рельсы на крыше, оба из которых также закончены в черном и оранжевом цветах. Имеются также новые кольца противотуманных фар, передние и задние световые панели, дверные ручки с выемкой и ручка задней двери — все в оранжевом цвете.

В интерьере также много оранжевого цвета, кожаные сидения с замшевыми вставками «Alston» с оранжевой акцентированной обшивкой. Напольные коврики поставляются с оранжевыми акцентами, также как и логотип SVP в виде вышивки на сиденьях.

Под капотом спецверсии 2,4-литровый алюминиевый турбодвигатель, подключенный к 6-ступенчатой МКПП или 5-ступенчатой АКПП.