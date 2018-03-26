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Самые надежные, но очень старые
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Самые надежные, но очень старые 

Car-Mania 8 часов назад
Фото: Ford
Аналитики авторынка составили рейтинг самых надежных подержанных автомобилей. Удивительно, но ни одной японской машины в этом списке не оказалось.
Третье место эксперты отвели Skoda Octavia второго поколения. Она занимает 0,91% рынка подержанных автомобилей в стране. Octavia II выпускалась с 2004 по 2013 год  Второе место у Opel Astra H. Его доля рынка составляет 1,21%. На конвейере этот хэтчбек продержался с 2004 по 2015 год. Лет пять его даже в России выпускали.
И, наконец, первое место. Неожиданно его занял Ford Focus первого поколения. Его собирали с 1998 по 2004 год. То есть, в списке лидеров это самый старый автомобиль. Несмотря на почтенный возраст, доля рынка Ford Focus I составляет 1,26%.
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