Самые надежные, но очень старые

Аналитики авторынка составили рейтинг самых надежных подержанных автомобилей. Удивительно, но ни одной японской машины в этом списке не оказалось.

Третье место эксперты отвели Skoda Octavia второго поколения. Она занимает 0,91% рынка подержанных автомобилей в стране. Octavia II выпускалась с 2004 по 2013 год Второе место у Opel Astra H. Его доля рынка составляет 1,21%. На конвейере этот хэтчбек продержался с 2004 по 2015 год. Лет пять его даже в России выпускали.