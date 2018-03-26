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Jeep готовится открыть планы на будущее
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Jeep готовится открыть планы на будущее 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Jeep уже давно рассматривает возможность представлять более компактные модели, нежели нынешний Renegade, и теперь настало время выяснить, когда же это произойдет.
По предварительным данным, компания расскажет о своем следующем пятилетнем плане 1 июня на специальном мероприятии FCA, в рамках которого и другие корпорации, принадлежащие FCA, объявят свои намерения на ближайшие годы. Среди них: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Maserati и Ram. Если же получиться осуществить задуманное, компактная модель от Jeep проложить дорогу бренда в будущее. «Для нас интересенее маленький автомобиль, нежели Renegade, и мы активно рассматриваем проект уже сейчас», — сказал Майк Манли, генеральный директор Jeep. Автопроизводитель хочет воспользоваться нынешними тенденциями рынка, которые указывают на особую популярность компактных внедорожников. Отмечается, что новая модель, скорее всего, будет использовать одну и ту же платформу с Fiat Panda следующего поколения.
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