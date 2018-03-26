УАЗ Профи стал победителем Гран-при «За Рулем»-2018

По итогам ежегодной автомобильной премии России, Гран-при «За рулем»-2018, которую 23-й год подряд проводит издательство «За Рулем», новый коммерческий грузовик УАЗ Профи удостоился звания «Вызов лидеру», сообщает пресс-служба компании. 22 марта состоялась торжественная церемония вручения самой престижной автомобильной премии России — Гран-при «За рулем»-2018, где были определены лучшие автомобили из числа тех, что дебютировали на российском рынке в 2017 году.

Помимо стандартных номинаций по каждому классу автомобилей, журналисты издания «За рулем» выдвинули шесть отдельных номинаций, в которых были отмечены самые значимые события российского автомобильного рынка в 2017 году. Новый коммерческий грузовик УАЗ Профи удостоился номинации «Вызов лидеру». По признанию редакции «За Рулем», по итогам прошлого года появление нового российского грузовика УАЗ Профи в сегменте легких коммерческих автомобилей стало весьма заметным событием для российской автоиндустрии. УАЗ Профи — это уникальный продукт грузоподъемностью 1,5 тонны, разработанный с учётом пожеланий владельцев данного сегмента транспортных средств. Ключевыми преимуществами новой модели являются грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей УАЗ. Несмотря на то что старт производства УАЗ Профи состоялся только осенью 2017 года, компании за столь короткое время удалось вывести на рынок версии автомобиля с полным и передним приводом, с одинарной и двойной кабиной, с бензиновым двигателем и с ГБО, а также широкую линейку специализированных надстроек. В 2018 году Ульяновский автомобильный завод продолжит работу по расширению линейки модификаций УАЗ Профи. «Для УАЗа очень показательно получить премию «За рулем» и признание профессионального сообщества в самом начале нашего пути. Это говорит о том, что мы идём правильным курсом. Хотелось бы поблагодарить всю команду, которая приложила огромные усилия по разработке и выводу УАЗ Профи на рынок. Уверен, что, благодаря совместным усилиям и широкому спектру компетенций, мы предложим нашим клиентам автомобили с учётом их требований и пожеланий в данном сегменте транспортных средств», — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «УАЗ» Сергей Травкин.

Вам также будет интересно узнать:

УАЗ Профи стал победителем Гран-при «За Рулем»-2018

УАЗ повысил качество сборки с помощью нового оборудования

УАЗ начал экспорт автомобилей в Коста-Рику