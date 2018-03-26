BMW c мая прекратит выпуск почти всех кроссоверов

Европейские автопроизводители обеспокоены введением нового цикла тестирования на расход топлива и вредных выбросов. Ранее использовался NEDC, который больше носит теоретический, нежели практический характер и не отличается точностью.

Сейчас же используется новый WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), который предусматривает испытание автомобиля в реальных условиях. Из-за него компания BMW уже прекратила производство бензиновой версии седана 7 Series — автомобилю предстоит долгий процесс доработки.

То же самое в ближайшем будущем коснется еще нескольких моделей — это кроссоверы, Х1, Х2, Х5 и Х6. Их производство временно прекратится в мае.

Сообщается, что Volkswagen понесет определенные убытки из-за не прошедших тест нескольких моделей — каких именно не сообщается.