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BMW c мая прекратит выпуск почти всех кроссоверов
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BMW c мая прекратит выпуск почти всех кроссоверов 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Европейские автопроизводители обеспокоены введением нового цикла тестирования на расход топлива и вредных выбросов. Ранее использовался NEDC, который больше носит теоретический, нежели практический характер и не отличается точностью.
Сейчас же используется новый WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), который предусматривает испытание автомобиля в реальных условиях. Из-за него компания BMW уже прекратила производство бензиновой версии седана 7 Series — автомобилю предстоит долгий процесс доработки.
То же самое в ближайшем будущем коснется еще нескольких моделей — это кроссоверы, Х1, Х2, Х5 и Х6. Их производство временно прекратится в мае.
Сообщается, что Volkswagen понесет определенные убытки из-за не прошедших тест нескольких моделей — каких именно не сообщается.
То же самое относится к Renault. Карлос Гон, руководитель альянса, уже предупреждал, что WLTP скажется на производстве некоторых европейских моделей. Выпуск прекратится с сентября 2018 года по апрель 2019 года. Читайте статью на QutoЧитайте также:Названы самые популярные автомобили МосквыШесть поставщиков Daimler могут наладить производство в ПодмосковьеVolkswagen представил совершенно новый Touareg
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