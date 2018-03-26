Ещё
Volvo будет собирать китайские кроссоверы в Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo будет собирать китайские кроссоверы в Европе 

Автовести 55 минут назад
Фото: Автовести
Производство китайских моделей Lynk&Co будет налажено на заводе Volvo в Генте (Бельгия). Здесь уже собирают модели Volvo XC40, седан Volvo S60, а также хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. Сборку китайских моделей планируют начать в конце 2019 года.
Первый в истории кроссовер Lotus построят на базе Volvo.
Приезд на бельгийский конвейер китайских автомобилей поможет не только дозагрузить производственные мощности, но и заметно снизить издержки: автомобили Lynk&Co собираются на модульной платформе CMA — той же, что используется на последних моделях Volvo, в частности, на кроссовере XC40.
Бельгийскую прописку получит кроссовер Lynk&Co 01 — эта модель оснащается бензиновым 2-литровым турбомотором Volvo мощностью 190 лошадиных сил, а чуть позже должна получить и 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель от Volvo. Ожидается, что на бельгийском конвейере окажется и ближайшая новинка китайской марки, кроссовер 02. Его должны представить там же, в Бельгии.
Сами продажи автомобилей Lynk&Co должны начаться в Европе в 2020 году. Планируется, что их будут продавать в фиксированных комплектациях, можно будет выбрать только мотор и коробку передач.
Шведская компания Volvo владеет 30% акций Lynk&Co. Еще 20% — у холдинга Zhejiang Geely, остальные 50% — у Geely Auto.
Автовести: последние новости
Внешность Subaru Forester полностью рассекречена Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире Назван месяц приезда в Россию нового большого кроссовера Chevrolet
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
17-летний Lexus LX 470 оценили а 1,5 раза дороже нового
В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей
Renault Duster II: в ожидании бестселлера
Российские АЗС массово воруют бензин126
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение