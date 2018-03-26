Volvo будет собирать китайские кроссоверы в Европе

Производство китайских моделей Lynk&Co будет налажено на заводе Volvo в Генте (Бельгия). Здесь уже собирают модели Volvo XC40 , седан Volvo S60 , а также хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. Сборку китайских моделей планируют начать в конце 2019 года.

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Приезд на бельгийский конвейер китайских автомобилей поможет не только дозагрузить производственные мощности, но и заметно снизить издержки: автомобили Lynk&Co собираются на модульной платформе CMA — той же, что используется на последних моделях Volvo, в частности, на кроссовере XC40.

Бельгийскую прописку получит кроссовер Lynk&Co 01 — эта модель оснащается бензиновым 2-литровым турбомотором Volvo мощностью 190 лошадиных сил, а чуть позже должна получить и 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель от Volvo. Ожидается, что на бельгийском конвейере окажется и ближайшая новинка китайской марки, кроссовер 02. Его должны представить там же, в Бельгии.

Сами продажи автомобилей Lynk&Co должны начаться в Европе в 2020 году. Планируется, что их будут продавать в фиксированных комплектациях, можно будет выбрать только мотор и коробку передач.