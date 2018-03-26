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Volkswagen готовится показать новый пикап
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Volkswagen готовится показать новый пикап 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Как утверждает Automotive News со ссылкой на собственные источники в компании, речь идет о не просто об очередном дизайнерском исследовании, а о практически предсерийном концепте, который в обозримом будущем превратится в готовую к производству модель и встанет на конвейер завода в Теннесси.
Представлено новое поколение Volkswagen Touareg.
Примечательно, что Volkswagen запатентовал имя Amarok для американского рынка 22 ноября 2017 года, однако новинка, о которой идет речь, к знакомому нам «Амароку» никакого отношения не имеет: пикап будет построен на той же платформе, что и большой кроссовер Atlas.
Ожидается, что пикап составит конкуренцию таким моделям, как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline. При этом Mercedes-Benz X-Class в конкурентах у новинки не окажется: эта модель не будет продаваться в США.
Насколько скоро концепт доберется до конвейера, зависит, в том числе, и от реакции публики на премьерном показе. Однако перспективы у пикапа довольно светлые: как утверждают источники, исполнительный директор Volkswagen Герберт Диесс активно поддерживает проект с самой первой стадии его разработки.
Пикап станет не единственной нью-йоркской премьерой Volkswagen на платформе Atlas. Еще одной новинкой станет премьера пятиместной версии все того же «Атласа». С появлением этой модели американское SUV семейство марки будет логично завершено: младший кроссовер Tiguan на американском рынке продается в пяти— и семиместном вариантах, теперь аналогичный выбор предложат и покупателям более крупного и дорогого Atlas. А вот флагманский Touareg нового поколения до Америки не доберется — ожидается, что грядущая новинка как раз заменит его на рынке.
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