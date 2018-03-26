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Компания Pirelli сделала покрышки для самой дорогой машины в мире
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Компания Pirelli сделала покрышки для самой дорогой машины в мире 

Motor.ru 50 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Pirelli расширила линейку шин Collezione для винтажных автомобилей и выпустила новые покрышки Stelvio Corsa. Новинка предназначена для самой дорогой машины в мире — Ferrari 250 GTO.
Покрышки Stelvio Corsa выполнены в стиле оригинальных шин «Феррари», однако при их производстве применяется новая резиновая смесь. Она обеспечивает лучшее сцепление на мокрой дороге и высокую износостойкость.
При производстве покрышек Pirelli использовала архивные фотографии, оригинальные спецификации и технологии из мира автогонок. Покрышки выпускаются в размерности 215/70 R15 для передней и 225/70 R15 для задней оси.
Покрышки под названием Stelvio выпускались Pirelli в 50-х года прошлого столетия. Они устанавливались на формульный болид Ferrari 500, за рулем которого Альберто Аскари дважды становился чемпионом мира.
Ferrari 250 GTO является одним из самых дорогих классических автомобилей. В 2014 году машина образца 1962 году ушла с молотка за 38 миллионов долларов. В 2016 году британская компания Talacrest выставила на продажу 250 GTO за рекордные 45 миллионов фунтов стерлингов (62,5 миллиона долларов).
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