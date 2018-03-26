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Toyota прекращает производство модели Avensis
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Toyota прекращает производство модели Avensis 

Daily-Motor 11 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Toyota объявила о прекращении сборки седанов и универсалов Avensis на мощностях своего предприятия в городке Бренэстоне (Великобритания).
В качестве причин такого решения называют снижение спроса на Авенсис не только в Великобритании, но и в целом на европейском авторынке.
По итогам 2017 года объем продаж Toyota Avensis в Соединенном Королевстве составил порядка 3 тысячи 470 экземпляров, что на 1 тысячу 660 машин меньше, чем было годом ранее.
Что касается «Старого Света», то там за прошлый год было продано 25 тысяч 319 единиц Авенсиса, что почти в два раза меньше, чем продемонстрировал его главный конкурент Ford Mondeo.
Будущее Avensis также на данный момент остается туманным. В компании пока не сообщают о планах выпуска преемника этой модели.
Напомним, что первая генерация модели Toyota Avensis вышла на рынок в 1997 году. Автомобиль сменил устаревшую Toyota Carina E.
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