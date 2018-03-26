Ещё
Toyota завершила выпуск известной модели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota завершила выпуск известной модели 

Wroom.ru 43 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Имя Avensis хорошо известно в России, несмотря на то, что машина давно уже не поставляется на наш рынок. Эта модель "Тойоты" имеет репутацию надёжного автомобиля и пользуется неплохим спросом на вторичном рынке. Однако 2018 год станет последним для машины с таким названием.
Как сообщает британское издание Autocar, завод в Бёрнстоне прекратил выпуск седанов и универсалов Toyota Avensis. Причиной стало неуклонное падение спроса на модель, продолжающееся уже несколько лет. В прошлом году по всей Европе продано 25319 «Авенсисов» — вдвое меньше, чем «Фордов Мондео».
При этом в принципе снижается интерес покупателей к среднеразмерным седанам и универсалам — вместо них теперь покупают кроссоверы. Поэтому «Тойота» пока не планирует выпускать следующее поколение «Авенсиса» или создавать другую подобную модель.
В России Toyota Avensis официально продавалась до 2012 года, но затем автомобиль исчез из модельного ряда марки, не выдержав внутренней конкуренции с локализованным седаном Camry.
Wroom.ru: последние новости
Объявлены цены на обновленный универсал Subaru Outback Новый кроссовер Chevrolet появится на российском рынке в мае Тормозная система Performance Brembo® теперь на Cadillac Chevrolet «АВИЛОН»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
Насколько врет твой дизель?
Самые надежные, но очень старые
Новый Subaru Forester 2019 рассекречен
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост138
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение