Toyota завершила выпуск известной модели

Имя Avensis хорошо известно в России, несмотря на то, что машина давно уже не поставляется на наш рынок. Эта модель " Тойоты " имеет репутацию надёжного автомобиля и пользуется неплохим спросом на вторичном рынке. Однако 2018 год станет последним для машины с таким названием.

Как сообщает британское издание Autocar, завод в Бёрнстоне прекратил выпуск седанов и универсалов Toyota Avensis . Причиной стало неуклонное падение спроса на модель, продолжающееся уже несколько лет. В прошлом году по всей Европе продано 25319 «Авенсисов» — вдвое меньше, чем «Фордов Мондео».

При этом в принципе снижается интерес покупателей к среднеразмерным седанам и универсалам — вместо них теперь покупают кроссоверы. Поэтому «Тойота» пока не планирует выпускать следующее поколение «Авенсиса» или создавать другую подобную модель.

В России Toyota Avensis официально продавалась до 2012 года, но затем автомобиль исчез из модельного ряда марки, не выдержав внутренней конкуренции с локализованным седаном Camry.