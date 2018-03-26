Электрический Mercedes-Benz EQ C поступит в серию в течении двух лет

Немецкая компания продемонстрирует производственную версию EQ C уже в следующем году и, как ожидается, модель будет оснащена парой электрических двигателей с суммарной отдачей свыше 400 лошадиных сил. Тестируемый автомобиль, изображенный на шпионских снимках, по-прежнему носит внушительный слой камуфляжа, скрывающий конструктивные особенности транспортного средства.

Что касается размера электрический EQ C расположится между моделями GLC и GLE, а также будет использовать новую архитектуру EVA от Daimler , разработанную специально для электромобилей. Mercedes-Benz планирует запустить не менее четырех разных моделей на данной платформе, дабы дополнить свой модельный ряд EQ.

Новый Mercedes-Benz EQ C оснастят аккумулятором, который позволит на одном полном заряде преодолевать до 500 километров. Ожидается, что производство транспортного средства начнется в Бремене в 2019 году, и компания, вероятно, использует Франкфуртский автосалон 2018 года для официального дебюта новинки.