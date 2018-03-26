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Электрический Mercedes-Benz EQ C поступит в серию в течении двух лет
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Электрический Mercedes-Benz EQ C поступит в серию в течении двух лет 

Auto.Today 38 минут назад
Фото: Auto.Today
Первый полностью электрический внедорожник Mercedes-Benz присоединится к Jaguar I-Pace, Audi E-Tron и Tesla Model X уже в 2020 году, как только выйдет на мировые рынки.
Немецкая компания продемонстрирует производственную версию EQ C уже в следующем году и, как ожидается, модель будет оснащена парой электрических двигателей с суммарной отдачей свыше 400 лошадиных сил. Тестируемый автомобиль, изображенный на шпионских снимках, по-прежнему носит внушительный слой камуфляжа, скрывающий конструктивные особенности транспортного средства.
Что касается размера электрический EQ C расположится между моделями GLC и GLE, а также будет использовать новую архитектуру EVA от Daimler, разработанную специально для электромобилей. Mercedes-Benz планирует запустить не менее четырех разных моделей на данной платформе, дабы дополнить свой модельный ряд EQ.
Новый Mercedes-Benz EQ C оснастят аккумулятором, который позволит на одном полном заряде преодолевать до 500 километров. Ожидается, что производство транспортного средства начнется в Бремене в 2019 году, и компания, вероятно, использует Франкфуртский автосалон 2018 года для официального дебюта новинки.
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