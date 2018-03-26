«Заряженный» Range Rover Sport SVR получит экстремальную версию

Британская компания Land Rover и её подразделение Special Vehicle Operations (SVO) планирует выпустить экстремальную версию «заряженного» внедорожника Range Rover Sport SVR. Об этом информирует издание Motoring, ссылаясь на официальных представителей бренда.

Как отмечает издание, компания уже тестирует прототипы экстремального внедорожника. Главная задача инженеров — найти возможные варианты снижения массы автомобиля Range Rover Sport SVR и сделать его ещё быстрее. Напомним, что снаряженная масса «заряженного» Range Rover Sport SVR превышает две тонны.

Известно, что экстремальная версия внедорожника Range Rover Sport SVR получит совершенно новую тормозную систему из композитных материалов. Это позволит снизить массу машины на 24 кг. Помимо этого, внедорожник лишится задних сидений. Скорее всего, автомобиль также получит облегченные стекла.

К сожалению, в настоящий момент нет информации о том, когда британская компания планирует официально представить доработанную версию «заряженного» внедорожника Range Rover Sport SVR. Ожидается, что машина окажется значительно быстрее, и сможет значительно улучшить время на Nordschleife (8 минут 14 секунд).