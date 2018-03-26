Ford поможет отказаться от омывающей жидкости для стекол

Более 40% мирового населения испытывают дефицит питьевой воды, к 2025 году, по подсчетам ВОЗ , эта цифра вырастет до 50%. При этом в Ford прогнозируют, что в ближайшее время вырастет и потребление воды автомобилистами — ведь все больше транспортных средств оснащается камерами и датчиками, которые нужно содержать в чистоте. Но «ослепнуть» от грязи может не только техника: отсутствие жидкости в бачке обычного стеклоомывателя в нужный момент может стать серьезной проблемой и создать аварийную ситуацию.

«Это был настоящий ливень. Вода была везде, кроме бачка стеклоомывателя. Сестра и я решили, что это очень смешно, а потом решение проблемы пришло само собой. Нужно просто использовать дождевую воду», — рассказал 11-летний Дэниел. «Мы не могли поверить, что никто до нас об этом не подумал, — добавляет 9-летняя Лара. — Чтобы проверить идею на деле, мы разобрали нашу игрушечную пожарную машину и установили насос на масштабную модель автомобиля, которую поместили в аквариум. Кроме того, добавили систему фильтрации, чтобы собираемая вода была чистой. Все работало отлично». Неожиданное решение этой проблемы нашли дети. Брат и сестра Дэниел и Лара Крон из немецкого Юлиха предложили использовать дождевую воду, которую «дворники» просто смахивают со стекла. Идея пришла к ним во время поездки на автомобиле прошлым летом. После внезапного дождя отец попытался очистить разводы на лобовом стекле, но бачок стеклоомывателя оказался пуст — хотя буквально несколько минут назад автомобиль буквально заливало водой.

В роли тестового автомобиля выступила масштабная модель Ford Focus RS.

Идея Кронов собирать дождевую воду, льющуюся на автомобиль, и использовать ее повторно, получила первый приз на локальном научном конкурсе. А благодаря Ford был построен первый рабочий прототип устройства для настоящего автомобиля.

«Решение Дэниела и Лары находилось под носом у водителей на протяжении десятилетий — и понадобился один момент прозрения, чтобы найти и реализовать его. Достаточно всего пяти минут дождя, чтобы бачок стеклоомывателя наполнился полностью», — отметил Тео Гойеке (Theo Geuecke), специалист отдела по оборудованию для кузова европейского подразделения Ford. Инженеры компании были настолько заинтригованы идеей, что предложили установить полноразмерное устройство для сбора воды в настоящий Ford S-MAX . Сбор воды на тестовом минивэне обеспечили резиновые трубки, связавшие нижнюю часть лобового стекла с бачком для стеклоочистителя.

По подсчетам Ford, каждый владелец легкового автомобиля в Европе использует в год около 20 л воды для очистки лобового стекла. С учетом того, что на европейских дорогах в настоящее время находятся около 291 миллиона автомобилей*, изобретение Кронов способно сэкономить до 6 миллиардов литров воды ежегодно только в этой части света. Инженеры Ford уже работают над собственными проектами по использованию дождевой воды и конденсата. Например, проект On-the-Go H2o предусматривает сбор и фильтрацию воды, образуемой при работе климатической установки автомобиля. Вода с помощью насоса поступает в салон, где установлен водопроводный кран.