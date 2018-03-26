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Автохолдинг General Motors обновил минивэн Wuling Hongguang S
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Автохолдинг General Motors обновил минивэн Wuling Hongguang S 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Китайские СМИ опубликовали подробности об обновленном варианте минивэна Wuling Hongguang S, который в юго-восточной Азии называют Chevrolet Enjoy.
Хочется напомнить, что дореформенный однообъемник от компаний General Motors и SAIC-Wuling назван самым популярным автомобилем в Поднебесной.
Отметим, что внешность новинки была рассекречена в январе этого года, а сейчас в интернете разместили фотографии салона модели. Фотошпионы смогли сфотографировать самую бюджетную версию авто. Глядя на представленные фотоснимки можно увидеть, что салон машины наградили модернизированной передней панелью, усовершенствованной центральной консолью и иным блоком управления климатом.
«Посвежевший» автомобиль наградили более брутальным дизайном, новыми формами головных фар, измененной линией остекления, доработанной решеткой радиатора, другими бамперами и вертикальными задними фонарями.
В моторном отсеке новинки может стоять один из двух бензиновых агрегатов объемом 1,2 и 1,5 литра, которые выдают 82 и 105 сил. Сочетается с ними 5-ступенчатая механика. Система привода будет только на переднюю ось.
Мировая премьера Wuling Hongguang пройдет уже в следующем месяце на автовыставке в Пекине.
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