Автохолдинг General Motors обновил минивэн Wuling Hongguang S

Китайские СМИ опубликовали подробности об обновленном варианте минивэна Wuling Hongguang S, который в юго-восточной Азии называют Chevrolet Enjoy.

Хочется напомнить, что дореформенный однообъемник от компаний General Motors и SAIC-Wuling назван самым популярным автомобилем в Поднебесной.

Отметим, что внешность новинки была рассекречена в январе этого года, а сейчас в интернете разместили фотографии салона модели. Фотошпионы смогли сфотографировать самую бюджетную версию авто. Глядя на представленные фотоснимки можно увидеть, что салон машины наградили модернизированной передней панелью, усовершенствованной центральной консолью и иным блоком управления климатом.

«Посвежевший» автомобиль наградили более брутальным дизайном, новыми формами головных фар, измененной линией остекления, доработанной решеткой радиатора, другими бамперами и вертикальными задними фонарями.

В моторном отсеке новинки может стоять один из двух бензиновых агрегатов объемом 1,2 и 1,5 литра, которые выдают 82 и 105 сил. Сочетается с ними 5-ступенчатая механика. Система привода будет только на переднюю ось.

Мировая премьера Wuling Hongguang пройдет уже в следующем месяце на автовыставке в Пекине.