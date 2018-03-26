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Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co
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Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co 

Motor.ru 13 минут назад
Фото: Motor.ru
Производство автомобилей китайской марки Lynk & Co, принадлежащий компании Geely, будет налажено на заводе Volvo в Генте, Бельгия. Выпускаемые на нем модели будут предназначены для европейского рынка. Запуск запланирован на конец 2019 года.
По словам представителей Volvo, совместное производство позволит компаниям снизить издержки за счет эффекта масштаба, так как они обе используют для постройки машин модульную платформу Compact Modular Architecture (CMA). Это же шасси используется, например, на Volvo XC40. Помимо этого, запуск новых линий положительно скажется на занятости и объемах выпуска.
На производственной площадке в Генте уже выпускают кроссовер Volvo XC40, седан S60, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. Скоро там также начнется производство универсала Volvo V60 нового поколения.
Volvo являтся одним из акционеров Lynk & Co: ей принадлежит тридцать процетов акций марки. Остальные делят между собой Geely Auto (50 процентов) и Zhejiang Geely Holding (20 процентов).
Помимо модели 01, марка Lynk & Co готовит к запуску в серию кроссовер 02, седан 03 и хэтчбек 04.
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