Renault Duster II — в ожидании бестселлера

История

В конце 2018 года многие российские автолюбители ждут вывода на рынок нашей страны нового поколения полюбившегося всем Дастера — кроссовера, представленного в России под брендом Рено

Впервые Дастер был представлен еще в 2009 году на Женевском автосалоне и Европе данный автомобиль выходит под румынской маркой Дача ( Dacia ). Дастер — это компактный кроссовер на ниссановской платформе B0, к слову сказать, от Ниссана там позаимствована и система полного привода Nissan All Mode 4x4-i, применяемая в таких автомобилях как X-Trail, и Koleos.

Внутри Дастер первого поколения представлял собой адепта утилитарного и даже спартанского дизайна, что сказывалось и на внешнем виде интерьера и на использованных отделочных материалах. Но, тем не менее, положительных откликов от благодарных покупателей этот автомобиль снискал немало. Все же, по соотношению цены и качества, а под качеством мы понимаем его проходимость и надежность, конкуренцию ему могут составить не многие автомобили этого класса.

В сентябре 2013 года на Франкфуртском автосалоне была представлена рестайлинговая версия Дастера, которая стала заметно симпатичней предшественника снаружи и чуть менее красивее внутри. Снаружи автомобиль приобрел несколько другую переднюю и заднюю оптику, освеженные элементы кузова, в салоне автомобиля появилась мультимедийная система и небольшие декоративные новшества. К 2014 году компания Рено выпустила в общей сложности один миллион этих автомобилей. Новый виток

Дастер второго поколения, был представлен в 2017 году на том же Франкфуртском автосалоне, автомобиль стал выглядеть более интересным, при этом, фирменный «Дастеровский» стиль сохранился. Как утверждают инженеры Рено, во второй модели нет ни одной детали от первого поколения.

Поскольку платформа осталась та же, видимых изменений в размерах нет. Длина 4 350 мм, ширина 1 840 мм, высота составляет 1 690 мм, и клиренс 210 мм. У машины появилась другая оптика — передние фары со светодиодными вставками и задние фонари, немногим перекликающиеся с Jeep Renegade, что идет только на пользу Дастеру. Совершенно другие черты кузова и овалы дверей, а заднее окно стало меньше и это производит вид этакого крепко сбитого спортсмена.

Внутри тоже много изменений. Прежде всего, инженеры пересмотрели полностью всю "торпеду" и теперь это не такой утилитарный автомобиль как был, а вполне себе приличная «иномарка» здесь другой руль, он теперь такой же как на многих моделях марки Рено, с фирменной эмблемой и кнопками управления на нем. Что приятно порадовало — теперь регулировка руля в двух положения, в отличие от предыдущий версии машины.

Посередине между передними креслами расположилась довольно-таки интересная по дизайну консоль управления климатом, набор кнопок которой расположен вверху. В более дорогих версиях предусмотрен климат контроль с дисплеем, который встроен в "шайбы" управления: скорости подачи воздуха, температуры и режима обдува — все это выглядит здорово и не может не понравится потенциальным покупателям модели. Качество пластика тоже выросло, хотя оно далеко до идеала. Инженеры поработали и с шумоизоляцией, машина стала тише предшественника.

Подушка передних кресел стала больше, спинки кресел более удобны, а вот задний диван остался таким же, как и был в предыдущей модели — простой плоский диван, но зато на нем могут расположиться трое человек. Стоит ли игра свеч?

К сожалению, пока российских цен на второе поколение Дастера мы не знаем, бытует мнение, что начальная комплектация автомобиля будет стоить всего на 50 тысяч дороже предыдущей модели. Что же, конкретики ждать осталось не долго.

Безусловно, полюбившийся многим Дастер, в своем классе считается, пожалуй, лучшим автомобилем из тех, что можно купить за 1 миллион рублей. Он действительно может ехать по бездорожью — Дастер способен потягаться и с более крупными кроссоверами и даже с внедорожниками, при этом быть вполне комфортным и оставаться дешевым автомобилем, разве что он может стать более привлекательным внешне и внутри, при этом сохранив все свои сильные качества. Чего, на наш взгляд, и добились инженеры Рено.