Ещё
Первым электрическим Bentley станет «четырехдверное купе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первым электрическим Bentley станет «четырехдверное купе» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Первым электромобилем в линейке Benley станет «четырехдверное купе». Модель, которую построят на агрегатах Porsche Mission E, позволит британскому производителю создать «совершенно новый язык дизайна марки». Об этом со ссылкой на главного дизайнера Штефана Зилаффа пишет Autoexpress.
«Конечно, следующим шагом будет создание электрической модели — уникального Bentley, не основанного на существующем автомобиле, — говорит Зилафф. — Это должна быть абсолютно новая, свежая разработка, с совершенно другими пропорциями».
Зилафф видит такой Bentley как четырех— или пятиместный автомобиль с небольшим пространством для багажа. При этом новинка не будет повторять ни один из ранее показанных концептов, но, безусловно, будет ассоциироваться с маркой из Крю. Когда появится модель и какое получит название, пока не сообщается.
Первым намеком на электрификацию линейки Bentley стал родстер EXP 12 Speed 6e. Концепт-кар дебютировал на Женевском автосалоне весной прошлого года. Детальной информации о силовом агрегате электрокара производитель не привел, однако сообщил, что на одной зарядке родстер может проехать от Лондона до Парижа — порядка 500 километров.
Motor.ru: последние новости
Новый кроссовер Chevrolet для России получит один мотор и телевизор Toyota отказалась от «Авенсиса» Seat назвал дату дебюта электрокара и показал его фару
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
17-летний Lexus LX 470 оценили а 1,5 раза дороже нового
Renault Duster II: в ожидании бестселлера
Прощай, Avensis!
Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение