Первым электрическим Bentley станет «четырехдверное купе»

Первым электромобилем в линейке Benley станет «четырехдверное купе». Модель, которую построят на агрегатах Porsche Mission E, позволит британскому производителю создать «совершенно новый язык дизайна марки». Об этом со ссылкой на главного дизайнера Штефана Зилаффа пишет Autoexpress.

«Конечно, следующим шагом будет создание электрической модели — уникального Bentley , не основанного на существующем автомобиле, — говорит Зилафф. — Это должна быть абсолютно новая, свежая разработка, с совершенно другими пропорциями».

Зилафф видит такой Bentley как четырех— или пятиместный автомобиль с небольшим пространством для багажа. При этом новинка не будет повторять ни один из ранее показанных концептов, но, безусловно, будет ассоциироваться с маркой из Крю. Когда появится модель и какое получит название, пока не сообщается.

Первым намеком на электрификацию линейки Bentley стал родстер EXP 12 Speed 6e. Концепт-кар дебютировал на Женевском автосалоне весной прошлого года. Детальной информации о силовом агрегате электрокара производитель не привел, однако сообщил, что на одной зарядке родстер может проехать от Лондона до Парижа — порядка 500 километров.