BMW подозревают в использовании незаконного программного обеспечения 

Правительство Германии провело обыск в штаб-квартире BMW в Мюнхене и на заводе в Австрии в рамках расследования предполагаемого использования программного обеспечения для обмана выбросов. По словам официальных лиц, это коснулось практически 12 тысяч автомобилей BMW 750d и BMW M550d.
В заявлении прокуратуры говориться, что баварская компания BMW оснастила свои модели специальными программами, которые значительно занижают выбросы автомобилей, дабы те соответствовали новым европейским стандартам. В официальном заявлении BMW сообщила, что серьезно относится к данной ситуации и будет тесно сотрудничать с соответствующими органами. «Компания BMW продолжает предполагать, что ситуация была вызвана неправильным распределением программного обеспечения и не представляет собой преднамеренную попытку манипулировать выбросами выхлопных газов», — сказано в сообщении. С тех пор компания отозвала 11 700 экземпляров для изменения программного обеспечения. «Многие из затронутых автомобилей были первоначально проданы с правильным программным обеспечением и работали правильно более двух лет», — заявили официальные представители баварской корпорации.