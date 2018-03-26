Daimler и BYD начали продажи электромобиля Denza 500 в Китае

Совместное предприятие Daimler BYD Automotive начало продажи электромобилей Denza 500 на китайском рынке, сообщили компании.

Denza 500 построена на основе модели Denza 400. Запас хода нового модели составляет около 500 км. Цена модели без учета субсидий составит около 299 тыс. юаней (около 2,7 млн рублей). Компания отмечает, что автомобиль прошел тесты в разных климатических условиях, в том числе при морозах ниже 40 градусов.

Сеть станций быстрой зарядки в Китае для Denza состоит из 112 тыс. объектов.

Продажи автомобилей Denza 400, собранных на СП Shenzhen Denza New Energy Automotive Co. выросли на 85% в Китае в 2017 году.