Daimler и BYD запустили совместный электрокар с запасом хода 500 километров

Концерны Daimler BYD вывели на китайский рынок новую совместную модель — Denza 500. Автомобиль, выпускаемый предприятием Shenzhen Denza New Energy Automotive, может проезжать на одной зарядке около 500 километров.

Модель Denza 500 построена на платформе Mercedes-Benz B-Class первого поколения. Длина электромобиля составляет 4672 миллиметра, ширина — 1850 миллиметров, высота — 1642 миллиметра. Колесная база насчитывает 2880 миллиметров.

Модель предлагается с двумя моторами — мощностью 117 и 184 силы. Блок батарей в обоих случаях один — емкостью 70 киловатт-часов. Разгон с нуля до 100 километров в час у электрокара занимает 14 и 10,5 секунды соответственно. Максимальная скорость — 150 километров в час.

В зависимости от комплектации в список оснащения Denza 500 входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, отделка салона кожей и мультимедийная система с девятидюймовым сенсорным дисплеем.

В Китае цены на модель начинаются от 298 800 юаней (2,7 миллиона рублей).