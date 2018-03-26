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Daimler и BYD запустили совместный электрокар с запасом хода 500 километров
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Daimler и BYD запустили совместный электрокар с запасом хода 500 километров 

Motor.ru 27 минут назад
Фото: Motor.ru
Концерны Daimler и BYD вывели на китайский рынок новую совместную модель — Denza 500. Автомобиль, выпускаемый предприятием Shenzhen Denza New Energy Automotive, может проезжать на одной зарядке около 500 километров.
Модель Denza 500 построена на платформе Mercedes-Benz B-Class первого поколения. Длина электромобиля составляет 4672 миллиметра, ширина — 1850 миллиметров, высота — 1642 миллиметра. Колесная база насчитывает 2880 миллиметров.
Модель предлагается с двумя моторами — мощностью 117 и 184 силы. Блок батарей в обоих случаях один — емкостью 70 киловатт-часов. Разгон с нуля до 100 километров в час у электрокара занимает 14 и 10,5 секунды соответственно. Максимальная скорость — 150 километров в час.
В зависимости от комплектации в список оснащения Denza 500 входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, отделка салона кожей и мультимедийная система с девятидюймовым сенсорным дисплеем.
В Китае цены на модель начинаются от 298 800 юаней (2,7 миллиона рублей).
Помимо выпуска электромобилей для крупнейшего рынка в мире, Daimler AG, совместно с BMW Group, Volkswagen и Ford, разрабатывает собственную сеть зарядных станций Ionity. В планах консорциума — открыть 400 зарядных станций мощностью 350 киловатт. Завершить развертывание сети планируется до 2020 года.
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