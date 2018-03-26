Volvo Cars начнет выпуск автомобилей Lynk&Co в Бельгии с конца 2019 года

Volvo Cars планирует начать выпуск автомобилей под маркой Lynk&Co для Geely Auto на своем заводе в Бельгии с конца 2019 года, сообщил автопроизводитель.

Volvo видит большой потенциал для нового бренда Lynk&Co на европейском рынке. Совместное производство моделей Volvo и Lynk&Co на заводе в Генте позитивно отразится на издержках, персонале, производственных мощностях, так как модели Lynk&Co и Volvo построены на одной платформе CMA.