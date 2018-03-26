«Форсаж по-русски»: какие преимущества получат танки Т-80БВ благодаря новому двигателю

Т-80 имеет мотор, уникальный сам по себе — это газотурбинная установка с конструкцией, близкой к вертолетному двигателю. При этом «восьмидесятки» уверенно работают как в условиях повышенной влажности, так и в пыли, и в условиях лютого мороза.

На легендарных газотурбинных танках Т-80БВ будет установлен режим «форсаж», благодаря чему они смогут кратковременно увеличивать скорость.

Видео с испытаний Т-80БВ было опубликовано на официальной странице «Уралвагонзавод» в социальной сети Facebook.

Уточняется, что Т-80 имеет мотор, уникальный сам по себе — это газотурбинная установка с конструкцией, близкой к вертолетному двигателю. При этом «восьмидесятки» уверенно работают как в условиях повышенной влажности, так и в пыли, и в условиях лютого мороза.

Вместе с тем, газотурбинный двигатель имеет лучшую ремонтопригодность, чем у дизельного двигателя, а в случае выхода из строя для его замены потребуется около четырех часов. Для сравнения — на переустановку дизельного двигателя уходит в три раза больше времени.

Благодаря модернизированному газотурбинному двигателю ГТД-1250 танки получат возможность на короткий промежуток времени увеличивать свою мощность с 1250 до 1400 лошадиных сил. Таким образом, 46-тонный Т-80БВ сможет разгоняться до 70 километров в час с легкостью.