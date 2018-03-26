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Seat анонсировал серийный электромобиль
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Seat анонсировал серийный электромобиль 

CarClub 50 минут назад
Фото: CarClub
Испанский Seat обнародовал тизеры своего первого электромобиля. Заодно компания не стала секретничать с датой начала его выпуска: машина встанет на конвейер в 2020 году. Примерно тогда же электрокары с большим запасом хода начнут выпускать и другие бренды концерна Volkswagen.
Машина построена на модульной платформе MEB, которую немецкий автогигант разработал специально для экологически чистых машин. В частности, на ней базируются все прототипы Volkswagen ID, последним из которых стал показанный в Женеве седан Vizzion. На одной полной зарядке Seat сможет проехать около 500 километров.
Seat заявил, что электромобиль в базовой комплектации получит систему автопилота второго уровня. Это подразумевает, что машина получит широкий перечень электронных ассистентов, предотвращающих ававрийные ситуации, однако убирать руки с руля и заниматься своими делами водитель еще не сможет.
Также в 2020 году испанцы начнут выпускать подзаряжаемый гибрид. На базе какой из существующих моделей он будет построен, пока неясно.
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