Обновленный Kia Sportage замечен во время тестов

Обновленный Kia Sportage замечен во время тестирования

Во время последних испытаний на дорогах общественного пользования было замечен пересмотренный Kia Sportage . Опубликованные снимки показывают, как обновленный внедорожник остановился чтобы дозаправиться.

Несмотря на плотную маскировку, заметно, что Sportage получает новые фары, используемые в новейших Forte и Ceed, видоизмененную решетку радиатора, массивные воздухозаборники, обновленные противотуманные фары, светодиодные задние фонари и пересмотренный бампер.

Изображений интерьера пока не предоставлено, но ожидается, что внедорожник получит современную информационно-развлекательную систему и ряд новых технологий, позволяющих облегчить жизнь водителю.

По предварительным данным, обновленная линейка двигателей Kia Sportage будет включать ряд бензиновых агрегатов, пришедших на замену 1,6, 2,0 и 2,4-литровых моторов. Все двигатели будут по-прежнему совмещаться с шестиступенчатой механической и автоматической коробкой передач, а также семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением.