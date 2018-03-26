Обновленный Kia Sportage замечен во время тестов

Во время последних испытаний на дорогах общественного пользования было замечен пересмотренный Kia Sportage. Опубликованные снимки показывают, как обновленный внедорожник остановился чтобы дозаправиться.
Несмотря на плотную маскировку, заметно, что Sportage получает новые фары, используемые в новейших Forte и Ceed, видоизмененную решетку радиатора, массивные воздухозаборники, обновленные противотуманные фары, светодиодные задние фонари и пересмотренный бампер.
Изображений интерьера пока не предоставлено, но ожидается, что внедорожник получит современную информационно-развлекательную систему и ряд новых технологий, позволяющих облегчить жизнь водителю.
По предварительным данным, обновленная линейка двигателей Kia Sportage будет включать ряд бензиновых агрегатов, пришедших на замену 1,6, 2,0 и 2,4-литровых моторов. Все двигатели будут по-прежнему совмещаться с шестиступенчатой механической и автоматической коробкой передач, а также семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением.