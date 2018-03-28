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Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
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Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На автосалоне в Нью-Йорке дебютировало пятое поколение кроссовера Toyota RAV4. Одна из самых успешных моделей компании переехала на новую платформу, стала чуть крупнее и примерила на себя совершенно новый яркий дизайн.
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