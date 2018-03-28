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Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
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Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
Вести.Ru
2 часа назад
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Вести.Ru
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На автосалоне в Нью-Йорке дебютировало пятое поколение кроссовера
Toyota RAV4
. Одна из самых успешных моделей компании переехала на новую платформу, стала чуть крупнее и примерила на себя совершенно новый яркий дизайн.
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