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Toyota рассекретила хэтчбек Corolla
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Toyota рассекретила хэтчбек Corolla 

CarClub 43 минуты назад
Фото: CarClub
В начале марта на Женевском автосалоне дебютировал хэтчбек Toyota Auris. Внутреннее убранство машины было скрыто за непроглядно черными стеклами, и полностью автомобиль рассекретили только сейчас. Мировая премьера хэтчбека Toyota Corolla состоится на этой неделе в Нью-Йорке. В Старом Свете машина продолжит носить имя Auris.
Машина отличается ярким дизайном с прицелом на молодую аудиторию. Японцы обещают, что под стать внешности сделаны и настройки подвески, так что Corolla/Auris порадует активных водителей. В основе машины лежит модульная платформа TNGA. Она известная по моделям Prius и Camry последних поколений.
Альтернативой шестиступенчатой механике выступает инновационный вариатор. Он умеет имитировать работу 10-ступенчатой коробки передач, а при старте с места работает не бесступенчатая трансмиссия, а зубчатая передача. Это позволяет обезопасить вариатор от неблагоприятных последствий резких троганий с места.
Основным двигателем на американском рынке будет двухлитровая атмосферная «четверка» с комбинированным впрыском, изменением фаз на впуске и выпуске. По предварительной информации, его отдача составляет 171 л.с. Европейский Auris получил турбомотор 1.2 в 116 л.с. и две гибридные установки — на базе моторов 1.8 и 2.0 мощностью 122 и 180 л.с. соответственно.
Toyota Corolla насчитывает 4369 миллиметров в длину, 1791 в ширину, 1438 в высоту. Колесная база — 2639 миллиметров. Створка багажника изготовлена из вторично переработанного полимера. В списке опций значатся полностью светодиодные фары, беспроводная зарядка для смартфонов, цифровая комбинация приборов, система предупреждения столкновений с функцией определения пешеходов, активный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля за разметкой.
В США продажи новинки стартуют летом. В России Toyota Auris не продается вот уже несколько лет.
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