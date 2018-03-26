Toyota рассекретила хэтчбек Corolla

В начале марта на Женевском автосалоне дебютировал хэтчбек Toyota Auris . Внутреннее убранство машины было скрыто за непроглядно черными стеклами, и полностью автомобиль рассекретили только сейчас. Мировая премьера хэтчбека Toyota Corolla состоится на этой неделе в Нью-Йорке. В Старом Свете машина продолжит носить имя Auris.

Машина отличается ярким дизайном с прицелом на молодую аудиторию. Японцы обещают, что под стать внешности сделаны и настройки подвески, так что Corolla/Auris порадует активных водителей. В основе машины лежит модульная платформа TNGA. Она известная по моделям Prius и Camry последних поколений.

Альтернативой шестиступенчатой механике выступает инновационный вариатор. Он умеет имитировать работу 10-ступенчатой коробки передач, а при старте с места работает не бесступенчатая трансмиссия, а зубчатая передача. Это позволяет обезопасить вариатор от неблагоприятных последствий резких троганий с места.

Основным двигателем на американском рынке будет двухлитровая атмосферная «четверка» с комбинированным впрыском, изменением фаз на впуске и выпуске. По предварительной информации, его отдача составляет 171 л.с. Европейский Auris получил турбомотор 1.2 в 116 л.с. и две гибридные установки — на базе моторов 1.8 и 2.0 мощностью 122 и 180 л.с. соответственно.

Toyota Corolla насчитывает 4369 миллиметров в длину, 1791 в ширину, 1438 в высоту. Колесная база — 2639 миллиметров. Створка багажника изготовлена из вторично переработанного полимера. В списке опций значатся полностью светодиодные фары, беспроводная зарядка для смартфонов, цифровая комбинация приборов, система предупреждения столкновений с функцией определения пешеходов, активный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля за разметкой.

В США продажи новинки стартуют летом. В России Toyota Auris не продается вот уже несколько лет.