В Петербурге за два месяца выпустили 59 тысяч машин

В январе-феврале текущего года в Санкт-Петербурге было произведено 58,9 тысяч легковых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года, передает телеканал «78» со ссылкой на гендиректора агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина

Nissan и По его словам, в 2018 году предприятия Hyundai Toyota выпустили 24,7% автомобилей от общего объема по РФ. Кроме того, в январе и феврале на 25% выросли продажи произведенных в Петербурге машин.

Быть или не быть

Стоит ли покупать машину в салоне

Ранее сообщалось, что московский завод « Рено Россия» начнет выпуск еще одного кроссовера Renault в 2019 году. Новинка будет собираться на той же платформе, что и модель Duster.

По информации источника, близкого к топ-менеджменту компании, пропорции кузова будут напоминать купеобразные кроссоверы BMW

Машину собираются продемонстрировать в августе на Московском автосалоне. Название для модели пока не выбрали.

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