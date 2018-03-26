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Исследование выявило связь между количеством штрафов и маркой автомобиля
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Исследование выявило связь между количеством штрафов и маркой автомобиля 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: За рулем
Эксперты составили рейтинг марок автомобилей на российском рынке, водители которых чаще получают штрафы. Исследование проведено по данным за 2017 год.
«Наиболее «штрафоопасными» марками, исходя из полученных данных, являются премиальные Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Средний водитель модели этих марок получает от 5 до 11 постановлений о штрафе в год. В середине рейтинга с приблизительно равными результатами (около 4-х штрафов в год) расположились Skoda, Ford, Jaguar Land Rover, Volvo. Замыкают рейтинг пять японских марок: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan», — говорится в исследовании проекта shtrafy-gibdd.ru.
Попадание в рейтинг обычных городских машин, представляющих марки KIA, Skoda, Ford, Hyundai, скорее всего, говорит об увеличенных пробегах таких транспортных средств в пределах больших городов. В мегаполисах шанс «поймать» штраф с камеры при среднестатистическом водителе выше чем в периферии.
«Учитывая, что наиболее характерным для России является штраф за превышение скорости, отсутствие в рейтинге «Жигулей», УАЗов и «Волг» представляется логичным», — говорится в исследовании.
Эксперты отмечают, что штрафы, в том числе крупные, являются слабым сдерживающим фактором для владельцев дорогих и мощных машин люксовых марок. Отсутствие прогрессивной шкалы приводит к тому, что для состоятельных россиян, штрафы за скорость (250 рублей со скидкой), «непропуск» пешехода (750 рублей со скидкой) или не пристегнутый ремень безопасности (500 рублей со скидкой), «интуитивно воспринимается как абонентская плата за вседозволенность на дороге».
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