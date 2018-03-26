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Дешевый клон Porsche Macan может добраться до России
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Дешевый клон Porsche Macan может добраться до России 

Авторамблер 9 минут назад
Фото: Авторамблер
Согласно планам автопроизводителя, продуктовая линейка бренда в РФ должна пополниться четырьмя модеями сегмента SUV — это T300, T700, SR9 и T500. Однако прежде чем наладить поставки этих авто в Россию, они должны пройти процедуру сертификации. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя гендиректора компании Zotye Motor Rus Александра Гнездюка. Он подчеркнул, что из перечисленных моделей в настоящее время для продаж в России сертифицируется только T700.
Что касается SR9, то на домашнем рынке кроссовер доступен с осени прошлого года. Дизайн автомобиля практически в точности скопирован с Porsche Macan, что нередко становится поводом для шуток. Автомобиль укомплектован двухлитровым турбомотором мощностью 190 л.с, который может работать как в паре с механической коробкой, так и с «автоматом». Привод у двойника кроссовера Porsche — только передний.
Для сравнения, цены на Zotye SR9 в Китае начинаются от 108 тыс. юаней (около 1 млн рублей), в то время как самая доступная версия Porsche Macan в России обойдется минимум в 3,5 млн рублей. Таким образом, китайский кроссовер почти на 70% дешевле оригинала.
На сегодняшний день Zotye представлен на российском рынке моделями T600 и Z300. Первый стоит от 830 тыс. до 1,23 млн рублей, а второй — от 600 тыс. до 680 тыс. рублей. По итогам первых двух месяцев 2018 года компания реализовала в стране 327 новых машин, что на 361% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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