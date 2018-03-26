С 1 апреля вырастет утилизационный сбор

Правительство РФ увеличило утилизационный сбор для автомобилей. В Постановлении от 19.03.2018 № 300 опубликованы новые коэффициенты для расчета сбора. Рост ставок не коснется только машин на базе выпущенных в 2017 г. шасси и легковых авто с объемом двигателя больше трех литров.

Для легковушек с самым популярным объемом мотора, от литра до двух, тариф вырастет чуть меньше чем в два раза: до 84 тыс. руб. вместо прежних 44,2 тыс. руб. Для грузовиков массой от 2,5 тонн до 3,5 тонн сбор увеличится со 198 тыс. до 300 тыс. руб.

За повышением размера сбора потянутся вверх и цены в автосалонах. Грядущий рост стоимости машин в основном коснется импортных автомобилей. Для машин местного производства, включая иномарки, собираемые в РФ, утильсбор компенсируют государственной субсидией.