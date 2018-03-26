«Элсиб» изготовит десять двигателей для АЭС «Куданкулам» в Индии

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости . Новосибирский энергомашиностроительный завод «Элсиб» изготовит двигатели для АЭС «Куданкулам» в Индии, говорится в сообщении предприятия.

"Элсиб" изготовит и поставит десять двигателей типа АВЦ-7100/2800 для нужд атомной станции «Куданкулам» в Индии. Ранее оборудование такого типа не производилось на предприятии", — говорится в сообщении.

Максимальная мощность прежних двигателей подобного типа, изготавливаемых предприятием, достигала 5000 кВт, тогда как новые машины будут иметь максимальную мощность 7100 кВт.

Двигатели будут работать в составе привода главного циркуляционного насосного агрегата реакторных установок АЭС. Двигатели будут установлены на станции в 2019 году.

Научно-производственное объединение «Элсиб» в Новосибирске является единственным предприятием тяжелого электромашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока. В феврале 2018 года «Сибирская генерирующая компания» говорила о готовности приобрести «Элсиб». Позднее, через подконтрольную ей структуру «Кузбассэнерго» СГК стала владельцем 24,23% акций предприятия.