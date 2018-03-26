Volkswagen превратит кроссовер Teramont в пикап

Официального подтверждения этой информации нет, однако источник Automotive News утверждает, что новинка дебютирует в статусе концепта на стартующем 29 марта моторшоу в Нью-Йорке. Серийную версию долго ждать не придется — производство планируется наладить уже в ближайшее время.

Подробностей о новинке пока мало. Предполагается, что в основу пикапа ляжет платформа семиместного кроссовера Atlas, который готовится к выходу на российский рынок под названием Teramont. Можно предположить, что пикап будет сравним по габаритам cо своим донором и разделит с ним линейку двигателей.

Atlas, напомним, доступен на домашнем рынке с передним приводом в сочетании с двухлитровым 240-сильным турбомотором, а также полноприводный с 3,6-литровым 276-сильным бензиновым «атмосферником».