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Volkswagen превратит кроссовер Teramont в пикап
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Volkswagen превратит кроссовер Teramont в пикап 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Официального подтверждения этой информации нет, однако источник Automotive News утверждает, что новинка дебютирует в статусе концепта на стартующем 29 марта моторшоу в Нью-Йорке. Серийную версию долго ждать не придется — производство планируется наладить уже в ближайшее время.
Подробностей о новинке пока мало. Предполагается, что в основу пикапа ляжет платформа семиместного кроссовера Atlas, который готовится к выходу на российский рынок под названием Teramont. Можно предположить, что пикап будет сравним по габаритам cо своим донором и разделит с ним линейку двигателей.
Atlas, напомним, доступен на домашнем рынке с передним приводом в сочетании с двухлитровым 240-сильным турбомотором, а также полноприводный с 3,6-литровым 276-сильным бензиновым «атмосферником».
Что касается «российского» Teramont, то ранее "Авторамблер" уже публиковал цены и комплектации для нашего рынка. Информации о возможных поставках соплатформенного пикапа в страну пока нет.
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