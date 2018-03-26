«Танк» для Кремля: «Кортеж» готов к дебюту

Поначалу все выглядело очередным «прожектом». Но, в отличие от Ё-мобиля, проект «Кортеж» добрался до стадии предсерийных образцов, и уже через полтора месяца будет показан широкой публике. Редкий случай, когда российский продукт невоенного назначения готов бросить вызов иностранным аналогам. Зримый плод импортозамещения?

Больше, чем автомобиль

При выводе на рынок название «Кортеж» может уступить место более нейтральному, например, Aurus — торговая марка уже зарегистрирована разработчиком проекта, НАМИ. Но пока мы будет называть его «Кортеж».

На деле это больше, чем автомобиль — речь о платформе ЕМП, которая предполагает четыре типа кузовов: лимузин, седан F-класса (то есть размером c BMW 7), минивэн и полноразмерной кроссовер (примерно как Audi Q7). В таком порядке автомобили должны выходить на рынок, и уже в мае, во время инаугурации президента, мы увидим лимузин и, возможно, седаны с минивэнами. Испытания машин уже идут полным ходом.

Платформа сразу предполагает строительство бронированных автомобилей полной массой до 5 тонн. Однако «Кортежи» будут доступны не только чиновникам в рамках госзакупок, но и простым гражданам. Прием заказов начнется уже во второй половине года после официальной презентации проекта на августовском автосалоне в Москве. Основной спрос ожидается на кроссовер, правда, плановый объем выпуска даже для него умеренный — до 4000 единиц в год (сравнимо с продажами Audi Q7 в 2017 году). Даже при оптимистичном раскладе, «Кортеж» останется автомобилем достаточно редким.

По крайней мере, до появления упрощенных версий, потому что первые машины будут оснащаться моторами V8 и V12, разработка которых идет параллельно с платформой. Моторы построены по модульному принципу, поэтому имеют общую размерность цилиндра и рабочий процесс. Все двигатели оснащены турбонаддувом, причем у моторов V8 два турбокомпрессора, у V12 — аж четыре. Впрыск топлива прямой, блок цилиндров сделан из алюминия с тонкостенными чугунными гильзами — в общем, конструкция достаточно современна.

Двигатель V8 создается в паре с основном партнером, компанией Porsche Engineering, тогда как V12 проектируют в НАМИ. Характеристики обоих моторов впечатляют: мощность младшего — 600 л.с., старшего — 860 л.с. !

В перспективе должно появиться семейство двигателей с меньшей кубатурой, в том числе трех— и четырехцилиндровые версии с одним турбокомпрессором. Вероятно, вместе с ними появятся и упрощенные версии шасси, более компактные и ориентированные на менее элитных покупателей.

Помимо сложных моторов, «Кортежи» щеголяют хитроумными трансмиссиями. Девятиступенчатый автомат российской компании «КАТЕ» не имеет гидротрансформатора, и роль сцепления играют фрикционы планетарных передач. Кроме того, первые «Кортежи» получат гибридный привод: встроенные в трансмиссию электромотор будет выполнять функцию стартера, генератора и, собственно, двигателя. Но как таковой длительной езды на электротяге тяжелые «Кортежи» не предполагают: электромотор нужен для старта и возможности уехать с места атаки, если поврежден основной двигатель — требования вип-заказчика.

Первые машины будут полноприводными: основная тяга передается на задние колеса, а передние включаются по требованию, предположительно, муфтой Haldex.

Русский масштаб

Трудно сказать, что в этом проекте поражает больше: заявленные характеристики машин или масштабность задачи, которую решают с нуля. Разработка платформы и семейства моторов считается амбициозным проектом даже по меркам большого автопрома, тогда в России подобный опыт остался во временах Советского Союза.

Несмотря на помощь иностранных экспертов и поставщиков, проект можно считать российским: он создается без участия иностранного капитала, а интеллектуальная собственность принадлежит российской стороне.

Не окажется ли «Кортеж» профанацией? Как автомобиль для президента и высших чиновников, вероятно, он рано или поздно найдет своей место в гараже особого назначения. И будет использоваться если не ежедневно, то хотя бы в представительских целях — на парадах и встречах высоких гостей.

Больше вопросов к его второй инкарнации, гражданской. Здесь уже значимым фактором является цена, а она хоть и не определена, низкой не будет. Глава Минпромторга Денис Мантуров недавно заявил, что «Кортежи» будут на 15% дешевле иностранных аналогов, но под аналогами понимается верхняя прослойка премиум-сегмента с двигателями мощнее 500-600 л.с., поэтому цены на российские автомобили вряд ли будут ниже 5-6 млн рублей. Но даже эту некислую по меркам русавтопрома планку нужно еще выдержать, а сложность конструкции может создать проблемы с контролем себестоимости.

Есть вопросы и к имиджу. С одной стороны, бизнес часто подражает власти, и, если за «Кортежами» закрепиться устойчивая репутация «автомобилей для элит», новый российский бренд может состояться. Но практика показывает, что покупатели премиум-сегмента консервативны и чопорны, и попытки азиатских марок бросить вызов немецкой премиум-тройке (BMW, Audi, Mercedes) не сразу и не везде увенчались успехом. И это при условии сравнимых характеристик и даже лучшей надежности, тогда как «Кортежу» еще предстоит подтвердить смелые заявки.

Но тем интереснее следить за его судьбой. Как минимум, создание российского семейства моторов может дать толчок развитию автопрома в целом, потому что сегодня именно отсутствие современных российских двигателей и автоматов тормозит многие проекты.

В марте должна завершиться опытная эксплуатация первых «Кортежей», а до конца года планируется выпустить 70 машин, на которые начнут пересаживать членов правительства (если не будет авралов). В мае мы увидим окончательную версию дизайна, который пока доступен лишь в виде макетов и черно-белых патентных изображений.

А вот останется ли «Кортеж» лишь обитателем Красной Площади или пойдет в свободное плаванье, мы узнаем не ранее 2019 года, когда запланирован массовый выпуск автомобиля.

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