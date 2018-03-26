Toyota отказалась от «Авенсиса»

Компания Toyota сняла с конвейера модель Avensis. Ее перестали выпускать на заводе в британском Бернастоне — единственном предприятии марки, где до этого момента производили «Авенсисы». Об этом пишет издание Autocar.

Решение о прекращении производства семейства Toyota Avensis принято из-за продолжающегося сокращения сегмента в Великобритании. В прошлом году компании удалось продать на 28 процентов меньше машин, чем в 2016-м — 25,3 тысячи экземпляров. Для сравнения, лидеры класса — VW Passat и Skoda Superb — разошлись тиражом 183,2 и 81,4 тысячи автомобилей соответственно.

Пика продаж «Авенсисы» достигли в 2004 году. Тогда было продано 143 тысячи машин. В России модель тоже продавалась, но она ушла с рынка в 2012-м.

На данный момент в «Тойоте» еще не решили, разрабатывать ли преемника Avensis.

Модель Avensis появилась в 1997 году. На данный момент вышло всего три поколения, последнее из которых уже пережило два обновления.

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