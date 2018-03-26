BMW отказалась от Детройта вслед за Mercedes-Benz!

Когда-то специально под автосалон в Детройте автомобильные компании готовили несколько десятков концептов ежегодно, однако с конца «нулевых» картина поменялась. Город утратил статус автомобильной столицы Америки: производство упало, кварталы опустели, а безработица (в Мичигане — самая высокая в США) уже отвратила от мероприятия многих производителей.

В феврале Daimler уже заявил о том, что пропустит салон 2019 года. Несколькими годами ранее от мероприятия отказались Jaguar и Land Rover (англичане сконцентрировались на Нью-Йорке и Лос-Анджелесе), Mini, которая не видит здесь своей целевой аудитории, и электрическая Tesla , никогда не стремившаяся в «бензиновый» Детройт.

Между тем, свято место пусто не бывает. Уже на автосалоне этого года места именитых брендов заняли китайские марки.