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BMW отказалась от Детройта вслед за Mercedes-Benz!
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BMW отказалась от Детройта вслед за Mercedes-Benz! 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
Когда-то специально под автосалон в Детройте автомобильные компании готовили несколько десятков концептов ежегодно, однако с конца «нулевых» картина поменялась. Город утратил статус автомобильной столицы Америки: производство упало, кварталы опустели, а безработица (в Мичигане — самая высокая в США) уже отвратила от мероприятия многих производителей.
В феврале Daimler уже заявил о том, что пропустит салон 2019 года. Несколькими годами ранее от мероприятия отказались Jaguar и Land Rover (англичане сконцентрировались на Нью-Йорке и Лос-Анджелесе), Mini, которая не видит здесь своей целевой аудитории, и электрическая Tesla, никогда не стремившаяся в «бензиновый» Детройт.
Между тем, свято место пусто не бывает. Уже на автосалоне этого года места именитых брендов заняли китайские марки.
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