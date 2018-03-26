Появились подробности о восстановлении суперкаров Marussia в Сибири

Усилиями фирмы планируется возродить два экземпляра B1 и B2, кабриолет B1, прототип B3 и кроссовер F2. Как сообщал «Авторамблер», на ходу только два суперкара, кабриолет требует доработок, прототип представляет собой «голый» каркас без агрегатов, а SUV предстоит серьезный ремонт.

После восстановительных работы машины должны пройти процедуру сертификации и только после этого будут допущены до дорог общего пользования. Затем VIP-Service намерен получить права на торговую марку и продавать Marussia под тем же брендом в Сибири. Производство может быть налажено в Новосибирске на средства зарубежного инвестора.

В настоящее время в кузовном цехе компании идет покраска кузова одного из суперкаров — его решили оставить в красном цвете. Фото и видео работ опубликовало сообщество RCI News.