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Появились подробности о восстановлении суперкаров Marussia в Сибири
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Появились подробности о восстановлении суперкаров Marussia в Сибири 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Усилиями фирмы планируется возродить два экземпляра B1 и B2, кабриолет B1, прототип B3 и кроссовер F2. Как сообщал «Авторамблер», на ходу только два суперкара, кабриолет требует доработок, прототип представляет собой «голый» каркас без агрегатов, а SUV предстоит серьезный ремонт.
После восстановительных работы машины должны пройти процедуру сертификации и только после этого будут допущены до дорог общего пользования. Затем VIP-Service намерен получить права на торговую марку и продавать Marussia под тем же брендом в Сибири. Производство может быть налажено в Новосибирске на средства зарубежного инвестора.
В настоящее время в кузовном цехе компании идет покраска кузова одного из суперкаров — его решили оставить в красном цвете. Фото и видео работ опубликовало сообщество RCI News.
Напомним, компания Marussia, основанная шоуменом Николаем Фоменко и предпринимателем Ефимом Островским, существовала с 2007 по 2014 год. Производство «первого российского суперкара» под этим брендом так и не удалось сделать рентабельным, в связи с чем разработчик объявил себя банкротом.
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