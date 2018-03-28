Автомобили Iran Khodro будут выпускать в Беларуси

«На 14-м заседании совместной экономической комиссии двух стран, которое состоялось в конце января, „Иран Ходро“ и „Юнисон“ подписали контракт на совместное производство 1000 единиц автомобилей Dena и Dena Plus в Беларуси», — цитирует посла Ирана в Беларуси Мостафу Овейси «Интерфакс-Запад».

Дипломат добавил, что речь идет о выпуске 5000 машин за ближайшие 5 лет. При этом он рассчитывает на то, что «новое поколение иранских автомобилей» появится в Беларуси до конца 2018 года.

Отметим, что некоторые российские СМИ уже сообщили, что речь идет не только о белорусском рынке, но и о российском, посчитав, что соответствующий договор был подписан на совместной экономической комиссии РФ и Беларуси. Однако, по данным пресс-службы Iran Khodro , заключение соглашения состоялось еще в конце января в Тегеране на 14-м заседании белорусско-иранской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в присутствии министров промышленности Беларуси и Ирана.

В данный момент Iran Khodro не рассматривает вариант с возвращением на российский рынок, где была представлена еще до 2010 года, а нацелилась на другие регионы. По данным агентства Iran.ru, кроме Беларуси, это Азербайджан, где уже строится совместное предприятие — завод Azermash мощностью 10 тысяч машин в год. Кроме того, автомобили поставляются в Ирак, Сирию, Сенегал, Судан и Египет.

Впрочем, напомним, что в феврале 2017 года стало известно, что иранский производитель получил сертификат соответствия Таможенного союза сразу на шесть моделей. Этот документ позволяет выходить на рынки не только Беларуси, но и России с Казахстаном. Это подтвердила тогда и пресс-служба компании в официальном сообщении: «Сертификат играет решающую роль в получении адекватной и устойчивой доли рынка в России».

Отметим, что это уже вторая попытка Iran Khodro выйти на рынок Беларуси. В 2006 году компания начала на том же «Юнисоне» сборку машин Samand. Ожидалось, что объем производства достигнет 25 тысяч единиц в год, но в итоге, по данным местных СМИ, за 5 лет удалось реализовать около тысячи автомобилей — еще и не без помощи властей республики. Причиной назывались высокие цены, установленные на устаревшие модели. В 2013-м проект был окончательно прекращен.