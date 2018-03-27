Некрасивый иранский автомобиль возвращается в Россию

Контракт на поставку автомобиля был подписан между Россией и Белоруссией на заседании комиссии двух стран, передает "Интерфакс" . Согласно планам, на первом этапе будет выпущена партия из 1 тыс. экземпляров, а в течение следующих пяти лет с конвейера предприятия сойдут 5 тыс. автомобилей.

Седан Dena представляет собой новое поколение компактного седана Samand, построенного на платформе старой модели Peugeot 405 , выпускавшейся с 1987-го по 1997 год. Четырехдверки продавались в России с 2006 по 2009 год. Дизайн у машин был несуразный, поэтому большим успехом они не пользовались: за указанный период было реализовано лишь около 12 тыс. машин.

Цена новинки для России пока не объявлена. Однако ожидается, что она окажется не выше, чем в Иране, где Iran Khodro Dena предлагают за 11,2 тыс. долларов.

Ожидается, что в Белоруссии Dena локализуют до конца текущего года. С завода автомобили будут поставляться в России и Казахстан.