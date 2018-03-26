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Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч
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Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч 

CarClub 49 минут назад
Фото: CarClub
В июле 2017 года компания Hyundai вышла в новую для себя нишу. Модель i30 N стала первым для марки горячим хэтчбеком, обозначив спортивные амбиции бренда.
Двухлитровый турбомотор в зависимости от исполнения выдает 250 или 275 л.с. и пока агрегатируется только с шестискоростной механикой. Автоматизированной коробки нет, и это упущение будет исправлено только в конце 2019 года, когда мощный двигатель подружат с семиступенчатым преселективным роботом. С механикой хэтчбек разгоняется до сотни за 6,2 секунды и достигает максималки в 250 км/ч.
Ранее глава N-подразделения Hyundai Альберт Бирман (прежде он руководил BMW M!) заявил, что у компании будет несколько заряженных моделей. В том числе — с полным приводом. Пока никакой точной информации о грядущих новинках с литерой N нет.
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