Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч

В июле 2017 года компания Hyundai вышла в новую для себя нишу. Модель i30 N стала первым для марки горячим хэтчбеком, обозначив спортивные амбиции бренда.

Двухлитровый турбомотор в зависимости от исполнения выдает 250 или 275 л.с. и пока агрегатируется только с шестискоростной механикой. Автоматизированной коробки нет, и это упущение будет исправлено только в конце 2019 года, когда мощный двигатель подружат с семиступенчатым преселективным роботом. С механикой хэтчбек разгоняется до сотни за 6,2 секунды и достигает максималки в 250 км/ч.