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Mercedes готовит маленький кроссовер с дизайном модели GLS
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Mercedes готовит маленький кроссовер с дизайном модели GLS 

CarClub 47 минут назад
Фото: CarClub
Портал autoevolution.com опубликовал любопытные шпионские снимки. На них запечатлен прототип неизвестной пока модели Mercedes-Benz: по дизайну она напоминает флагманский внедорожник GLS, но при этом невелика по габаритам.
Судя по всему, перед нами будущий Mercedes GLB — компактный кроссовер, который займет нишу между моделями GLA и GLE. Напомним, что согласно новой системе названий марки литеры GL обозначают принадлежность к кроссоверам и внедорожникам, а последняя буква указывает на соответствующую по статусу легковую модель Mercedes.
Mercedes GLB будет базироваться на переднеприводной платформе MFA с двигателями мощностью 122-211 л.с. для бензиновых и 109-170 л.с. для дизельных версий. «Фишкой» автомобиля станет именно дизайн — как у самой дорогой внедорожной модели бренда. Ранее предполагалось, что GLB нарисуют похожим на брутальный «Гелендеваген».
Дебют новинки ожидается не раньше конца этого года.
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