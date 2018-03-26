«Альфа-Лизинг» запускает автолизинг для физлиц

Компания «Альфа-Лизинг» запускает лизинг для физических лиц. Теперь возможность взять автомобиль в пользование и платить только за его износ есть не только у компаний, но и у частных клиентов, отмечается в сообщении лизингодателя.

Там подчеркивается, что новый продукт — «не просто финансовый инструмент, а комплексное решение по покупке автомобиля». В лизинг предлагаются самые популярные среди россиян модели автомобилей с фиксированными ежемесячными платежами и первоначальным взносом в 15% от стоимости.

«В платежи уже включена комфортная комплектация с автоматической коробкой передач и все возможные расходы по покупке и обслуживанию автомобиля на ближайшие три года: набор зимних шин, техническое обслуживание у официального дилера и полис каско с корпоративной скидкой. Для оформления лизингового договора клиенту необходимо только определиться с моделью и цветом желаемого авто на сайте компании и заполнить специальную анкету. Забрать автомобиль можно уже через два дня в салоне автодилера», — рассказали в «Альфа-Лизинге».

Как поясняют в компании, основное отличие лизинга от кредита или покупки автомобиля состоит в том, что клиент платит только за износ автомобиля за время его эксплуатации, а не выплачивает его полную стоимость. По истечении срока договора лизинга машина возвращается лизинговой компании, а клиент, получив обратно депозит, может взять новый автомобиль.

«Удорожание стоимости обслуживания машины старше трех лет, изменение экономических условий и потребительских привычек стали толчком для создания «коробочного» продукта для физических лиц. Мы хотим предложить нашим клиентам новый способ владения автомобилем — без дополнительных расходов на ремонт, трудностей по продаже или оформлению и обслуживанию кредита, при этом с фиксированным ежемесячным платежом ниже, чем в автокредите. Можно не платить полную стоимость за автомобиль, а менять его каждые три года», — комментирует директор по розничному бизнесу ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Бадмаев.