Седан Kia K900 получит больше функций и станет хорошей заменой предшественнику

Новый Kia K9 был представлен в Южной Корее и будет представлен на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года как K900.

Тем не менее, автопроизводитель еще не готов поставить крест на текущем поколении, и в результате автомобиль текущей генерации просто получит ряд обновлений, о чем нам сообщает публикация в CarsDirect.

Не ожидайте серьезных изменений, так как Kia K900 2018 года получит только больше оборудования, но, как ни странно, не сильно повыситься в цене.

Например, начальный уровень K900 V6 Premium будет стоить на 1000 долларов дороже, составив 51 850 долларов США, поскольку в настоящее время он приобретает селектор переключения передач и текущий мотор V6 в качестве стандарта.

В то же время, средний класс V6 Luxury получит стандартный пакет VIP, который добавит новый дисплей на 360 градусов для водителя, автономное экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Предлагаются также мягкие двери с электроприводом, силовые откидные задние сиденья с вентиляцией, 16-позиционное сидение водителя с выдвижной подушкой и регулируемыми подголовниками. Kia не потеряет прибыли в связи с таким ходом событий, так как стоимость K900 V6 Luxury стоит на 5000 долларов больше, чем в 2017 году, и будет предлагаться по цене 60 850 долларов.

Что касается изменений в моторной гамме, то V6 и V8 продолжат подкреплять модели Kia, производя 311 л. с. и 420 л. с. мощности.