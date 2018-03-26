Daimler будет «лечить» свои дизели электричеством

Как мы помним, на автосалоне в Женеве Daimler представил «розеточные» версии моделей E— и C-класса (последняя запущена в рамках рестайлинговых мероприятий по модели). Они примечательны тем, что основой их силовой установки стали не бензиновые, а дизельные двигатели. Интересно, что попутно Daimler пересмотрел и технологию производства высоковольтных АКБ. По данным Automotive News, немцы при изготовлении батарей для подзаряжаемых от внешнего источника моделей перешли от литий-феррум-фосфатной технологии к литий-никель-марганцевой.

Кроме того, с запуском новых модификаций инженеры Daimler увеличили на треть ёмкость батарей, поэтому теперь запас хода без использования ДВС увеличился примерно до 55-60 км. В настоящее время обе модификации проходят сертификацию для Германии, поэтому скоро узнаем о цифрах, полученных в режиме испытаний.

Электродвигатель мощностью 90 кВт в нижнем диапазоне оборотов ДВС добавляет к «дизельной тяге» до 440 Нм, в итоге машины демонстрируют потрясающую динамику при разгоне с места. Судите сами: по достижению ДВС всего лишь 1400 об/мин совокупный крутящий момент, который может использовать водитель, достигает 700 Нм! Вероятно, и данные по расходу топлива, особенно в городском режиме, окажутся не менее завораживающими. Ждём.