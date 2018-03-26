Porsche 911 8 поколения: электричество кончилось!

Уже в следующем году немцы обещают презентовать восьмое поколение Porsche 911 , кузову которой присвоен индекс 992. По такому случаю в прессе регулярно появляются публикации о гибридных и электрических версиях будущего спорткара. Интересно, что авторы этих публикаций ссылаются не только на скрытых инсайдеров в компании, но и на официальных спикеров. И вот наконец-то веское слово сказал президент и генеральный директор Porsche Оливер Блюм

Блюм уточнил, что версия Porsche 911 8 поколения с подзаряжаемой от внешнего источника АКБ появится только через несколько лет после запуска (видимо, с рестайлингом), да и то лишь в том случае, если будет достигнут существенный прогресс в качественном улучшении характеристик высоковольтных АКБ. Нынешние батареи, как заявил Блюм, инженеров Porsche не устраивают.

А вот электрическую версию Porsche 911, по крайней мере, в восьмом поколении, Блюм однозначно исключил, равно как и появление «безвредных» модификаций у обеих версий 718. А вот Mission E, на борту которой уже нет места двигателю внутреннего сгорания, совершенно точно появится в продаже на рубеже 2021-2022 годов.