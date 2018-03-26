Citroen, Renault и Peugeot готовят премьеры для Парижского автосалона

Парижский автосалон, который открывается в октябре будет полон премьер. Уже известно, что здесь будут представлены серийные версии BMW Z4 и электрического универсала Audi e-tron SUV. Но, разумеется, французские производители тоже подготовились к домашнему шоу.

Западные СМИ сообщают, что на автосалоне покажут новую версию Renault Clio, которая поступит в продажу до конца 2018 года. Модель будет построена на модифицированной платформе CMF-B и получит новый 1,3-литровый турбированный мотор, разработанный совместно с Mercedes-Benz . Также были слухи о новой низковольтной гибридной силовой установке, которая заменит 1,5-литровый дизель.

Peueot также покажет новый 208, который получит архитектуру CMP, что сделает хэтчбек значительно легче предшественника. Это в свою очередь означает, что автомобиль станет экономичнее. Кроме того, автомобиль станет немного больше и получит удлиненную колесную базу.

Одной из главных новинок обещает стать Citroen C5. Разумеется, это будет всего лишь концепт, так как уже известно, что серийный наследник нынешней модели появится не раньше 2020 года.