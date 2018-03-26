Седан Toyota Yaris обновился и сменил название

Японская компания Toyota Motor Corporation официально рассекретила обновлённый компактный седан Toyota Yaris 2019 модельного года. Публичная премьера автомобиля, являющегося перелицованной версией модели Mazda2, состоится в рамках Нью-Йоркского мотор-шоу 2018 года.

Напомним, компактный 4-дверный Toyota Yaris Sedan ранее был известен под названиями Scion iA и Toyota Yaris iA. Теперь же, после обновления, автомобиль получил «посвежевший» дизайн экстерьера и новое название Toyota Yaris Sedan. Повторимся, по существу, модель является перелицованной версией седана Mazda2, предназначенной для американского рынка.

Визуально обновленный седан Toyota Yaris Sedan можно отличить от предшественника по пересмотренному оформлению радиаторной решётки. Основные обновления — это пересмотренные комплектации и добавление новых функций. Например, если ранее машина была доступна в одной версии, то, теперь, их сразу три L, LE и XLE.

Вне зависимости от вариации, обновлённый компактный седан Toyota Yaris Sedan 2019 модельного года поставляется с информационно-развлекательной системой с 7,0-дюймовым сенсорным монитором и функцией распознавания голоса, а также Bluetooth-соединением.

Помимо этого, в арсенале «посвежевшего» 4-дверного автомобиля значатся такие «фишки», как: камера заднего вида; аудиосистема с несколькими динамиками; USB-порт; круиз-контроль; кнопочное зажигание; кожаная отделка интерьера; автоматические светодиодные фары; обогреваемые зеркала и многое другое.

Для обновлённого седана Toyota Yaris Sedan будет доступно семь цветовых решений, включая Frost, Chromium, Graphite, Stealth, Sapphire, Pulse и Icicle. Двигатель один. Это: 1,5-литровый бензиновый агрегат, сочетающийся с «механикой» или «автоматом». Мощность — 106 лошадиных сил.

Официальные продажи обновлённого седана Toyota Yaris Sedan в США стартуют осенью текущего года. Цены пока не объявлены.