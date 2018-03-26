Седан Toyota Yaris обновился. Но остался «Маздой»

Компания Toyota представила обновленный седан Yaris, который является перелицованной версией Mazda2. После рестайлинга модель лишилась аббревиатуры iA в имени — теперь вместо нее в названиии используется слово Sedan.

Компактный седан Toyota получил новый дизайн передней части кузова: от дорестайлинговой версии он отличается «спортивной» решеткой радиатора, черными и хромированными деталями экстерьера.

Седан Yaris комплектуется 1,5-литровым двигателем, который выдает 106 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. Мотор может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или автоматической коробкой передач.

После обновления число комплектаций расширилось с одной до трех. В список оснащения модели входит система выбора режимов движения, светодиодная головная оптика, мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным дисплеем, голосовым управлением и поддержкой Bluetooth, круиз-контроль, а также камера заднего вида.

Стандартный набор активных систем безопасности «Яриса» состоит из системы предотвращения столкновений при движении на низких скоростях, помощи при торможении и распределения тормозных усилий.

Продажи обновленного седана начнутся осенью. Цен пока нет. Дорестайлинговый вариант Yaris iA стоит от 15,9 тысячи долларов.

Ранее Toyota раскрыла подробности о хэтчбеке Corolla нового поколения. Модель переехала на новую платформу, получила новый дизайн, двигатель, а также вариатор со «стартовой передачей».