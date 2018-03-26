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Модернизированный Renault Kadjar получит пересмотренный экстерьер и технические обновления
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Модернизированный Renault Kadjar получит пересмотренный экстерьер и технические обновления 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Французская корпорация начала тестировать прототипы обновленного Kadjar, который судя по камуфляжу стал обладателем совершенно другого оформления кузова.
Под изменения попадают передние и задние бампера, решетка радиатора, а также передние и задние фары. Рестайлинговый передний бампер с массивными воздухозаборниками должен поспособствовать тому, что Kadjar станет выглядеть более агрессивным. Если присмотреться ближе к фотографиям, можно заметить закрытую приборную панель, указывающую на модернизации и в салоне автомобиля. Возможно, новый Renault Kadjar получит обновленную информационно-развлекательную систему с широким дисплеем, а также более продвинутые системы безопасности, способные значительно расширить список улучшений. Если Renault не планирует обновлять моторный ряд, модернизированный Kadjar должен продолжать использовать бензиновые и дизельные двигатели, соединенные либо с механической, либо с автоматической коробкой передач X-Tronic CVT. По текущим ожиданиям, автомобиль составит конкуренцию Nissan Qashqai, Hyundai Tucson и Peugeot 3008.
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